Премьер — об отставке главы Таможенной службы: это акт зрелости

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Новый руководитель Таможенной службы будет назначен в ближайшие недели, а решение предыдущего — Игоря Талмазана — покинуть пост является свидетельством зрелости, заявил прессе премьер-министр Дорин Речан.
«На моей памяти господин Талмазан — первое официальное лицо, добровольно подавшее в отставку по принципу чести. Он объяснил все обстоятельства, и я ценю этот акт зрелости», — сказал Дорин Речан.
Напомним, Игорь Талмазан подал в отставку 4 апреля. Он перечислил успехи, которых под его руководством добилась Таможенная служба, а также указал на неудачи.
«Последний случай, когда на таможенном посту аэропорта были задокументированы семеро таможенных инспекторов, подозреваемых в коррупции, показывает, что еще предстоит приложить немало усилий. Как руководитель я несу ответственность за хорошее управление Таможенной службой и отмечаю как успехи, так и особенно неудачи в период, когда я руководил Таможенной службой, считаю, что как руководителю учреждения необходимо подать заявление о почетной отставке и покинуть пост директора Таможенной службы», — говорилось в заявлении Талмазана, опубликованном на сайте ведомства.
Игорь Талмазан занимал должность главы Таможенной службы Молдовы с сентября 2021 по ноябрь 2022-го, его повторно назначили на этот пост 20 февраля 2023 года.