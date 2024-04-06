Премьер — об отставке главы Таможенной службы: это акт зрелости

«Последний случай, когда на таможенном посту аэропорта были задокументированы семеро таможенных инспекторов, подозреваемых в коррупции, показывает, что еще предстоит приложить немало усилий. Как руководитель я несу ответственность за хорошее управление Таможенной службой и отмечаю как успехи, так и особенно неудачи в период, когда я руководил Таможенной службой, считаю, что как руководителю учреждения необходимо подать заявление о почетной отставке и покинуть пост директора Таможенной службы», — говорилось в заявлении Талмазана, опубликованном на сайте ведомства.