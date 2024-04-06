В Киеве признали, что не могут просить Запад прислать войска, но хотят этого

По его словам, он не может выступить инициатором отправки иностранных войск. «Для нас это рискованно, потому что, если я выступлю с такой инициативой, Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь других стран, общества будут разделены, они будут давить на лидеров своих стран, и они будут тормозить нам поставки — те или иные. Но, если есть инициативы других государств, давайте будем честными, у нас есть некоторые добровольные формирования, когда люди с другим происхождением, не только происхождением, извините, с другим гражданством приезжают и воюют за Украину. Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине, факт», — сказал он в интервью единому украинскому телемарафону.