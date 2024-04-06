В Киеве признали, что не могут просить Запад прислать войска, но хотят этого

По его словам, он не может выступить инициатором отправки иностранных войск. «Для нас это рискованно, потому что, если я выступлю с такой инициативой, Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь других стран, общества будут разделены, они будут давить на лидеров своих стран, и они будут тормозить нам поставки — те или иные. Но, если есть инициативы других государств, давайте будем честными, у нас есть некоторые добровольные формирования, когда люди с другим происхождением, не только происхождением, извините, с другим гражданством приезжают и воюют за Украину. Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь Украине, факт», — сказал он в интервью единому украинскому телемарафону.
Зеленский добавил, что не может публично сказать: «Да, давайте, армии мира, приезжайте на Украину и воюйте». По его словам, он опасается, что тогда население других стран выступит против и будет настаивать, что «это не их война».
Украинский лидер также заявил, что хочет услышать от президента Франции Эмманюэля Макрона детали о возможности отправки на Украину войск. «Есть один момент: насколько я понимаю, обсуждают, могут ли быть войска [на Украине] в полном смысле этого слова. Если честно, детали обсуждения между Макроном и партнерами я не слышал, я очень хочу услышать [их] от Эмманюэля», — добавил он.
Ранее Макрон не исключил возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что, по сведениям Москвы, численность этого контингента может составить 2 тыс. человек. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. 3 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Франция в апреле может привести в боевую готовность порядка 1,5 тыс. военных для переброски на Украину.