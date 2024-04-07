МИД Армении: с Баку не удается договориться по двум пунктам мирного договора

Мирзоян заявил Общественному телевидению Армении, что видит историческую возможность добиться долговременного мира на Южном Кавказе. По его словам, Ереван привержен мирной повестке. «По многим вопросам мы нашли общий язык. Но по двум важным пунктам сторонам не удается достичь согласия. Первый пункт — это взаимное признание территориальной целостности. Второй — открытие коммуникаций», — сказал министр (цитата по ТАСС).