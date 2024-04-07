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МИД Армении: с Баку не удается договориться по двум пунктам мирного договора

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что подписание мирного договора с Азербайджаном застопорилось. По его словам, сторонам не удается договориться по двум вопросам: по взаимному признанию территориальной целостности и по открытию коммуникаций.

Источник: РИА "Новости"

Мирзоян заявил Общественному телевидению Армении, что видит историческую возможность добиться долговременного мира на Южном Кавказе. По его словам, Ереван привержен мирной повестке. «По многим вопросам мы нашли общий язык. Но по двум важным пунктам сторонам не удается достичь согласия. Первый пункт — это взаимное признание территориальной целостности. Второй — открытие коммуникаций», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Глава МИДа заявил, что Ереван сталкивается с противодействием Баку, когда ссылается на Алма-Атинскую декларацию и предлагает внести этот пункт в проект мирного договора. Министр надеется, что в ближайшее время удастся «добиться большего понимания» по спорным вопросам.

дипломатия