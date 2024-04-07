Индианополис
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: ракеты «Циркон» стали средством сдерживания Запада

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Применение Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» против украинских объектов стало стратегическим сигналом для стран Запада. Такое мнение высказал обозреватель газеты La Nouvelle Tribune Шарли Хессун.

Источник: РИА "Новости"

Обозреватель газеты заявил, что применение ракет «Циркон» для нанесения ударов по украинской территории «можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную на то, чтобы послать сигнал противникам России». Он также отметил, что такой стратегический ход «подчеркивает способность российского оружия противостоять самым сложным системам обороны, включая американский зенитный комплекс Patriot».

По мнению автора статьи, «Цирконы» стали инструментом в российской системе стратегического сдерживания Запада и, применяя их, Москва усиливает военное давление на Киев.

В конце марта Министерство обороны РФ сообщило, что ВС РФ за неделю нанесли 1 массированный и 57 высокоточных ударов по украинским объектам, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон».