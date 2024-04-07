СМИ: ракеты «Циркон» стали средством сдерживания Запада

Обозреватель газеты заявил, что применение ракет «Циркон» для нанесения ударов по украинской территории «можно интерпретировать как демонстрацию силы, направленную на то, чтобы послать сигнал противникам России». Он также отметил, что такой стратегический ход «подчеркивает способность российского оружия противостоять самым сложным системам обороны, включая американский зенитный комплекс Patriot».