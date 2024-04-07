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Лукашенко поздравил председателя Совета Федерации России Валентину Матвиенко с юбилеем

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Совета Федерации Федерального собрания России Валентину Матвиенко с юбилеем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

«В Республике Беларусь Вас хорошо знают и ценят как яркого авторитетного политика, самоотверженно защищающего интересы Союзного государства, искреннего и преданного друга нашей страны, — говорится в поздравлении. — Ваши высокие профессиональные и человеческие качества, управленческий талант и принципиальность являются залогом всестороннего укрепления белорусско-российских связей, наращивания межпарламентского сотрудничества».

Глава государства отметил, что будет рад личной встрече с Валентиной Матвиенко в ходе предстоящего в июне этого года ее рабочего визита на Витебщину для участия в мероприятиях XI Форума регионов Беларуси и России.

Александр Лукашенко пожелал Валентине Матвиенко доброго здоровья, счастья, благополучия и созидательных свершений в важной государственной и международной деятельности.

Лукашенко Александр
Матвиенко Валентина