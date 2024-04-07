Министр: свобода прессы в Молдове видна каждому гражданину

Он не согласился с доводами ведущей о том, что на определенных телеканалах в стране продвигается линия правящей партии PAS. Не понравилось Попшою и сравнение нынешних времен с периодом, когда у власти находился режим олигарха Владимира Плахотнюка. Министр заявил: то, как функционировало гражданское общество и как работали журналисты тогда и сейчас — это две разные вещи.