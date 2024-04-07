Министр: свобода прессы в Молдове видна каждому гражданину

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Свобода прессы в Молдове видна каждому гражданину, а все телеканалы в республике могут свободно излагать свое мнение, об этом в телеэфире заявил министр иностранных дел Молдовы Михаил Попшой.
«В том, что касается свободы прессы, это видно каждому гражданину, все телеканалы в Республике Молдова имеют полную свободу изъявлять свое мнение», — заявил министр.
Он не согласился с доводами ведущей о том, что на определенных телеканалах в стране продвигается линия правящей партии PAS. Не понравилось Попшою и сравнение нынешних времен с периодом, когда у власти находился режим олигарха Владимира Плахотнюка. Министр заявил: то, как функционировало гражданское общество и как работали журналисты тогда и сейчас — это две разные вещи.
«Сегодня не время Плахотнюка, сегодня страна не может жить по лекалам Плахотнюка, потому что время другое — люди могут изъявлять свое мнение на любом телевидении, любое НПО может свободно работать, любые политические партии могут свободно работать, если они не финансируются какими-то незаконными путями».
За три года пребывания у власти партии PAS, членом которой является и нынешний глава МИД, в Молдове было закрыто 13 телеканалов и более сотни новостных сайтов, в основном публиковавших информацию на русском языке.
Такой подход в России назвали политической цензурой. В МИД РФ отметили, что политическая цензура в Молдове превратилась в карательный инструмент и что власти страны лишают собственных граждан граждан базовых ценностей — свободы слова, плюрализма мнений, доступа к альтернативным источникам информации.