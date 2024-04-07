Беларусь стала четвертым по значимости торговым партнером РФ

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Крупнейшим торговым партнером в 2023 году с товарооборотом в 240,1 миллиарда долларов был Китай, пишет РИА Новости.
Внешнеторговый оборот РФ в прошедшем году достиг отметки в 710,1 миллиарда долларов. Региональная структура российской торговли выглядит следующим образом:
- Азия — 51%
- Европа — 23%
- Ближний Восток — 11%
- Ближнее зарубежье — 8%
- Африка — 3%
Вторым по значимости для России торговым партнером стала Индия, которая увеличила товарооборот в 1,8 раза до 64,9 миллиарда долларов. На третьем месте с 56,5 миллиарда долларов оказалась Турция.
Беларусь заняла четвертое место с товарооборотом около 55 миллиардов долларов. Пятую строчку в рейтинге занимает Казахстан, с которым торговля в 2023 году достигла уровня в 26 миллиардов долларов.
Совокупно на данную пятерку приходится 60% всего внешнеторгового оборота России. Интересно, что Германия вылетела из топа торговых партнеров в прошлом году, оказавшись на 7-й строчке. С ФРГ в 2023 году Россия наторговала всего на 12 миллиардов долларов.