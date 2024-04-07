Беларусь стала четвертым по значимости торговым партнером РФ

Совокупно на данную пятерку приходится 60% всего внешнеторгового оборота России. Интересно, что Германия вылетела из топа торговых партнеров в прошлом году, оказавшись на 7-й строчке. С ФРГ в 2023 году Россия наторговала всего на 12 миллиардов долларов.