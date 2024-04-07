Настоятель храма призван на военные сборы в Беларуси

МИНСК, 7 апр — Sputnik. На военные сборы на должность инструктора по работе с верующим личным составом призван настоятель православного храма иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» протоиерей Владимир Кожановский, сообщили в пресс-службе Минобороны.
В настоящее время в рамках боевого слаживания военнослужащих, которые призваны из запаса в состав 19-й отдельной механизированной бригады, ведется работа по духовному и нравственному воспитанию.
По словам протоиерея, на военных сборах он служит в качестве инструктора по работе с верующим личным составом. Эта работа ведется во взаимодействии с военными идеологами в местах расположения военнослужащих.
«Проводятся общие беседы, а также организована комната для личных бесед, где военнослужащий может исповедоваться или обратиться ко мне за советом», — рассказал Владимир Кожановский.
При этом отметил, что после того, как он провел с военнослужащими беседу на духовные темы, многие из них захотели посетить храм. Офицеры в этом вопросе идут навстречу и отпускают бойцов на службу в церковь.
«Если говорить о призыве на военные сборы, то для меня это впервые. Но ведь и такую должность в Вооруженных силах ввели относительно недавно», — констатировал протоиерей.
По его мнению, должность инструктора по работе с верующим личным составом очень важная, потому что он поддерживает духовную жизнь военнослужащих.