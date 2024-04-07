Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Сегодня, 7 апреля, Валентине Матвиенко исполнилось 75 лет. Спикером Совета федерации она была избрана в июне 2011 года, став первой женщиной на этом посту. Ранее Матвиенко занимала должность губернатора Санкт-Петербурга, была послом на Мальте и в Греции. Валентина Матвиенко является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного.