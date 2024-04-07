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Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда

Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении председателю Совета федерации Валентине Матвиенко звания Героя Труда Российской Федерации. Согласно указу, Матвиенко удостоена звания «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 7 апреля, Валентине Матвиенко исполнилось 75 лет. Спикером Совета федерации она была избрана в июне 2011 года, став первой женщиной на этом посту. Ранее Матвиенко занимала должность губернатора Санкт-Петербурга, была послом на Мальте и в Греции. Валентина Матвиенко является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и кавалером ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

Путин Владимир
Матвиенко Валентина
Совет Федерации