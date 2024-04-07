Главнокомандующий ВСУ начал проверку из-за попытки вручить журналисту повестку

«[ВСУ] осуждают любые случаи нарушения [должностных инструкций] со стороны военных должностных лиц. (…) Мною поставлена задача перед командующим Сухопутными войсками ВСУ [Александром Павлюком] провести служебную проверку», — сообщил главком.
Ранее издание «Следствие. Инфо» сообщило о незаконной попытке адресно вручить Шульгату повестку в одном из киевских супермаркетов. Журналисты связали инцидент с местью начальника департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Ильи Витюка из-за расследования об элитной собственности сотрудника спецслужбы.
6 апреля Сырский также высказался о ситуации на фронте. По словам военного, в настоящий момент положение ВСУ очень тяжелое.