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Брестская область отменила запрет на вывоз товаров в Польшу

Региональные власти вводили ранее запрет, чтобы стабилизировать ситуацию на потребительском рынке и обеспечить продовольственную безопасность.

Источник: ГПК Беларуси

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Брестский областной исполнительный комитет решил, что физические лица могут вывозить товары для личного пользования в Польшу до 31 декабря 2024 года, говорится в документе на Национальном правовом портале.

В январе текущего года Гродненский облисполком принял решение, которое отменило запрет на вывоз в Литву и Польшу продуктов питания сверх норм.

Витебская область также в текущем году уже отменила запрет на вывоз продуктов питания в соседнюю Латвию.

Белорусские власти в апреле 2022 года установили запрет на вывоз из республики некоторых видов продовольствия. Например, можно вывезти не более 2 килограммов пшеничной муки, одного килограмма круп и макарон, сахара и соли, литра растительного масла, трех банок консервов.

Граждане балтийских республик и Польши могут посещать Беларусь без виз, но в настоящее время для них это достаточно проблематично из-за длинных очередей на границах.