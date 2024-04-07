Брестская область отменила запрет на вывоз товаров в Польшу

Белорусские власти в апреле 2022 года установили запрет на вывоз из республики некоторых видов продовольствия. Например, можно вывезти не более 2 килограммов пшеничной муки, одного килограмма круп и макарон, сахара и соли, литра растительного масла, трех банок консервов.