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«Петербург благодарен Вам за годы стремительного развития». Беглов поздравил Матвиенко с юбилеем

Беглов поздравил Матвиенко с юбилеем: Петербург благодарен Вам за годы стремительного развития.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил главу Совета Федерации, экс-губернатора города на Неве Валентину Матвиенко с юбилеем. В воскресенье, 7 апреля, она отмечает день рождения.

В поздравлении, как сообщает пресс-служба Смольного, градоначальник отметил, что в лице Валентины Матвиенко «страна обрела выдающегося государственного деятеля, мудрого и принципиального руководителя».

Беглов отметил, что на высоких постах глава Совета Федерации сочетает энергию и организаторский талант с обаянием и душевностью.

«Петербург благодарен Вам за годы стремительного развития в начале XXI века».

добавил Беглов

В своем телеграм-канале глава Петербурга напомнил о том, что современный Петербург сложно представить без проектов, которые были реализованы благодаря Матвиенко: «ЗСД, КАД, трехкратное увеличение доходов города — это её наследие».

Напомним, что должность губернатора Петербурга Валентина Матвиенко занимала в период с 2003-го по 2011 годы.

Матвиенко Валентина