Индианополис
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шор: правящая партия Молдавии похоронила задел сотрудничества с РФ

Политик отметил, что будущее Молдавии не в ЕС и НАТО, а в продуктивном взаимодействии с Россией.

Оппозиционный политик Молдавии Илан Шор заявил, что правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) похоронила задел политического и экономического сотрудничества с Россией. Об этом оппозиционер сообщил в Telegram-канале.

Шор написал, будущее Молдавии не в ЕС и НАТО, а в продуктивном взаимодействии с Россией, СНГ и ЕАЭС. Он уверен, что каждый разумный человек в стране это понимает и признает.

«Пусть ПДС продолжит сжигать мосты с Россией. Мы восстановим их, сделаем еще более надежнее».

отметил политик.

По его словам, партнерство с Россией необходимо прежде всего Молдавии, для ее будущего развития. Шор добавил, что его команда это осознает, поэтому продолжает работать с Москвой. Он заверил, что восстановит и еще больше укрепит межгосударственные связи после парламентских выборов, чего добивается оппозиция.

Напомним, отношения между Кишиневом и Москвой начали ухудшаться в 2021 году после прихода к власти президента Майи Санду, а партия «Действие и солидарность», заявившая о направлении на вступление в ЕС, сближение с НАТО, начала денонсировать соглашения, подписанные с Россией в рамках СНГ. В 2024 году Молдавия потребовала высылки нескольких десятков сотрудников посольства России. Ответные меры последовали из Москвы. После пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва неоднократно призывала Кишинев к восстановлению хороших отношений.