Шор: правящая партия Молдавии похоронила задел сотрудничества с РФ

Напомним, отношения между Кишиневом и Москвой начали ухудшаться в 2021 году после прихода к власти президента Майи Санду, а партия «Действие и солидарность», заявившая о направлении на вступление в ЕС, сближение с НАТО, начала денонсировать соглашения, подписанные с Россией в рамках СНГ. В 2024 году Молдавия потребовала высылки нескольких десятков сотрудников посольства России. Ответные меры последовали из Москвы. После пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва неоднократно призывала Кишинев к восстановлению хороших отношений.