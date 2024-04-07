Оппозиционный политик Молдавии Илан Шор заявил, что правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) похоронила задел политического и экономического сотрудничества с Россией. Об этом оппозиционер сообщил в Telegram-канале.
«Пусть ПДС продолжит сжигать мосты с Россией. Мы восстановим их, сделаем еще более надежнее».
По его словам, партнерство с Россией необходимо прежде всего Молдавии, для ее будущего развития. Шор добавил, что его команда это осознает, поэтому продолжает работать с Москвой. Он заверил, что восстановит и еще больше укрепит межгосударственные связи после парламентских выборов, чего добивается оппозиция.
Напомним, отношения между Кишиневом и Москвой начали ухудшаться в 2021 году после прихода к власти президента Майи Санду, а партия «Действие и солидарность», заявившая о направлении на вступление в ЕС, сближение с НАТО, начала денонсировать соглашения, подписанные с Россией в рамках СНГ. В 2024 году Молдавия потребовала высылки нескольких десятков сотрудников посольства России. Ответные меры последовали из Москвы. После пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва неоднократно призывала Кишинев к восстановлению хороших отношений.