Санду в годовщину беспорядков 7 апреля: Молдова остается демократическим государством

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. В 15-ю годовщину беспорядков в Кишиневе, в ходе которых были разгромлены здания администрации президента и парламента, глава государства Майя Санду заявила, что сейчас республика «остается демократическим государством, где соблюдаются права и власть находится в руках народа».
«Седьмое апреля 2009 года навсегда останется незаживающей раной последствий авторитарного режима, который сажает в тюрьму молодых свободомыслящих людей, который хочет править с помощью страха и боится собственных граждан».
По ее словам, 7 апреля останется в истории Молдовы как символ «сопротивления, мужества и силы народа, который хочет быть свободным».
«Молодые люди, восставшие 7 апреля 2009 года, страдали от насилия и террора режима, который относился к своим гражданам как к врагам», — также заявила Санду.
Примечательно, что среди упоминаемых ею «молодых людей» тогда были и нынешние члены правящей партии PAS, занимающие депутатские кресла и министерские посты.
О демократическом и открытом обществе в Молдове Санду по случаю апрельских событий заявляет практически ежегодно с того момента, как она заняла президентское кресло. Так, на 12-летие погромов, в 2021 году, она отмечала:
«И хотя за эти 12 лет у нас было достаточно разочарований, мы достигли того, чем можем гордиться. Мы защищали свою свободу и не допускали диктатуры в нашей стране. Мы строим открытое общество в Молдове, где мы учимся требовать своих прав и уважать наши различия».
В 2023 году Санду акцентировала внимание на том, что «14 лет назад люди явно выбрали другой путь — путь демократии, уважения прав, путь Европейского союза».
«Граждане Республики Молдова всегда знали, в каком государстве они хотят жить. Они четко видели, кто работает за демократию, а кто против нее», — заявляла Санду.
Она обещала реформировать правосудие с тем, чтобы «отомстить за смерть и пытки молодых людей 7 апреля, (…) чтобы коммунистические “тройки”, осуждавшие граждан, избитых прямо в камерах, без адвоката, без права на апелляцию, никогда больше не появлялись».
«Наши граждане — дети, молодежь, взрослые и пожилые люди — имеют право жить свободно и безопасно вместе с другими государствами с такими же ценностями и стремлениями», — утверждала год назад Майя Санду.
В 2018 году лидер молдавских коммунистов Владимир Воронин заявил, что апрельские события были ничем иным, как государственным переворотом против суверенитета и независимости Республики Молдова. «События 7 апреля были организованы Фондом Сороса, который провел мероприятия в Югославии, а также майдан в Киеве», — сказал Воронин, который в 2009 году занимал пост президента страны. По его словам, в акциях «7 апреля участвовали более 200 спецназовцев из Румынии во главе с послом» страны-соседки.
Он также заявлял, что Валерий Бобок был убит не полицией, а своими товарищами.
«Он был с теми, кто только вышел из тюрьмы. Они подрались на четвертом этаже парламента, и его выбросили из окна», — утверждал Воронин.