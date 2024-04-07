Санду в годовщину беспорядков 7 апреля: Молдова остается демократическим государством

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. В 15-ю годовщину беспорядков в Кишиневе, в ходе которых были разгромлены здания администрации президента и парламента, глава государства Майя Санду заявила, что сейчас республика «остается демократическим государством, где соблюдаются права и власть находится в руках народа».

«Молодые люди, восставшие 7 апреля 2009 года, страдали от насилия и террора режима, который относился к своим гражданам как к врагам», — также заявила Санду.

О демократическом и открытом обществе в Молдове Санду по случаю апрельских событий заявляет практически ежегодно с того момента, как она заняла президентское кресло. Так, на 12-летие погромов, в 2021 году, она отмечала:

«И хотя за эти 12 лет у нас было достаточно разочарований, мы достигли того, чем можем гордиться. Мы защищали свою свободу и не допускали диктатуры в нашей стране. Мы строим открытое общество в Молдове, где мы учимся требовать своих прав и уважать наши различия».

В 2023 году Санду акцентировала внимание на том, что «14 лет назад люди явно выбрали другой путь — путь демократии, уважения прав, путь Европейского союза».

«Граждане Республики Молдова всегда знали, в каком государстве они хотят жить. Они четко видели, кто работает за демократию, а кто против нее», — заявляла Санду.

Она обещала реформировать правосудие с тем, чтобы «отомстить за смерть и пытки молодых людей 7 апреля, (…) чтобы коммунистические “тройки”, осуждавшие граждан, избитых прямо в камерах, без адвоката, без права на апелляцию, никогда больше не появлялись».

«Наши граждане — дети, молодежь, взрослые и пожилые люди — имеют право жить свободно и безопасно вместе с другими государствами с такими же ценностями и стремлениями», — утверждала год назад Майя Санду.

Пятнадцать лет назад в Кишиневе прошли беспорядки, в ходе которых были разгромлены здания администрации президента и парламента Молдовы. Причиной дебоша стали результаты состоявшихся 5 апреля 2009 года парламентских выборов. Победу тогда одержала Партия коммунистов, получив 60 мандатов из 101 в местном парламенте. Оппозиция, недовольная итогами, организовала акции протеста, которые 7 апреля переросли в беспорядки. В результате пострадали несколько сотен человек, большинство из которых — полицейские. Также скончался молодой человек Валерий Бобок. По версии его родственников, он погиб от рук полицейских.