«Опытный и дальновидный политик»: Аксенов поздравил Матвиенко с юбилеем

Крымчане высоко ценят помощь председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в реализации масштабных проектов и благодарны ей за внимание, которое она уделяет республике. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя спикера Совфеда с юбилеем.