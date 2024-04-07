«Опытный и дальновидный политик»: Аксенов поздравил Матвиенко с юбилеем

Крымчане высоко ценят помощь председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в реализации масштабных проектов и благодарны ей за внимание, которое она уделяет республике. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя спикера Совфеда с юбилеем.
— Опытный и дальновидный политик, Валентина Ивановна вносит неоценимый вклад в укрепление мощи и международного престижа России. Ее высокий профессионализм, принципиальность и управленческий талант вызывают искреннее уважение, — написал Аксенов в своем телеграм-канале.
Руководитель региона пожелал Матвиенко крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, реализации намеченных планов.
Сегодня президент России Владимир Путин присвоил Валентине Матвиенко звание Героя Труда за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в своей поздравительной речи отметил ее неоценимый вклад в развитие России.