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Морской комплекс ПВО «Панцирь-М» впервые применили в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции впервые применили морской комплекс противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь-М». Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») Олег Рязанцев.

Источник: Комсомольская правда

По его словам, при помощи «Панциря-М» в ходе нахождения корабля на боевом дежурстве уничтожили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.

«Можем говорить уже о первом эффективном успешном применении серийного комплекса “Панцирь-М”», — сказал гендиректор холдинга в эфире программы «Военная приемка» не телеканале «Звезда».

Уточняется, что малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 на сегодняшний день является единственным кораблем Черноморского флота с комплексом «Панцирь-М».

В конце марта этого года российские специалисты впервые сняли видео, на котором показали внутренние устройство англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow.

Ранее в ходе массированного ракетного удара по украинской территории российские войска смогли уничтожить склады украинской армии, где хранились западные ракеты Storm Shadow, а также SCALP.