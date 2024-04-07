Морской комплекс ПВО «Панцирь-М» впервые применили в зоне СВО

По его словам, при помощи «Панциря-М» в ходе нахождения корабля на боевом дежурстве уничтожили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow.
«Можем говорить уже о первом эффективном успешном применении серийного комплекса “Панцирь-М”», — сказал гендиректор холдинга в эфире программы «Военная приемка» не телеканале «Звезда».
Уточняется, что малый ракетный корабль «Циклон» проекта 22800 на сегодняшний день является единственным кораблем Черноморского флота с комплексом «Панцирь-М».
В конце марта этого года российские специалисты впервые сняли видео, на котором показали внутренние устройство англо-французской крылатой ракеты Storm Shadow.
Ранее в ходе массированного ракетного удара по украинской территории российские войска смогли уничтожить склады украинской армии, где хранились западные ракеты Storm Shadow, а также SCALP.