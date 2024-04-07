В Беларуси для части граждан сократили право на отсрочку при мобилизации

Одним из важных нововведений стало лишение права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации граждан, которые ранее были признаны временно негодными к службе в военное время по состоянию здоровья.
Теперь такое право осталось только у тех, кто имеет на иждивении четырех и более детей в возрасте до 18 лет. Кстати, раньше возраст детей ограничивался 16 годами.
Еще один важный момент: в новой редакции закона появилась формулировка, что граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу и службу в резерве, «проходят медицинское освидетельствование врачами — специалистами государственных организаций здравоохранения». Ранее такой конкретики не было.
OL уже писал, что этим же законопроектом в Беларуси была введена обязанность граждан в военное время и период мобилизации являться на пункты сбора после оповещения посредством СМС.