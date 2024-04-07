Губернатор и мэр Воронежа выразили соболезнования в связи со смертью Александра Ковалева

— Александр Яковлевич, безусловно, знаковая фигура и для нашего региона, и для нашего города, современная история которых неразрывно связана с его именем. Вся его трудовая биография — пример профессионального и честного отношения к своему делу. На всех значимых постах проявились лучшие качества Александра Яковлевича — принципиальность, целеустремленность, глубокая погруженность в проблемы простых людей, — отметил в некрологе действующий глава Воронежа Вадим Кстенин. — Очень непростое время выпало на его долю, но многочисленные правительственные награды, звание Почетного гражданина Воронежа, широкое общественное признание — свидетельствуют о высокой оценке заслуг Александра Яковлевича перед государством и своими земляками. Память о нем останется в наших сердцах.