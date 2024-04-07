Губернатор и мэр Воронежа выразили соболезнования в связи со смертью Александра Ковалева

Соболезнования в связи с кончиной экс-мэра Воронежа Александра Ковалева выразили первые лица города и области. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 7 апреля известный политик умер после продолжительной болезни. Ему был 81 год.
— Это большая потеря для всей Воронежской области. Александр Яковлевич, даже покинув пост главы Воронежа, не перестал участвовать в общественной жизни региона. Не стеснялся в выражениях, когда проблемы города требовали оперативного решения, всегда говорил правду в глаза, никогда не оставался в стороне, если к нему обращались за советом, умел признавать ошибки. Яркий, харизматичный, справедливый. Истинный патриот Воронежа. Таким запомнится политик Ковалев, — отметил губернатор Александр Гусев.
Теплые слова в адрес своего коллеги сказал и нынешний мэр Воронежа Вадим Кстенин.
— Александр Яковлевич, безусловно, знаковая фигура и для нашего региона, и для нашего города, современная история которых неразрывно связана с его именем. Вся его трудовая биография — пример профессионального и честного отношения к своему делу. На всех значимых постах проявились лучшие качества Александра Яковлевича — принципиальность, целеустремленность, глубокая погруженность в проблемы простых людей, — отметил в некрологе действующий глава Воронежа Вадим Кстенин. — Очень непростое время выпало на его долю, но многочисленные правительственные награды, звание Почетного гражданина Воронежа, широкое общественное признание — свидетельствуют о высокой оценке заслуг Александра Яковлевича перед государством и своими земляками. Память о нем останется в наших сердцах.