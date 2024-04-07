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Путин поручил МВД обеспечить охрану порядка и имущества людей в зонах паводков

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зонах паводков, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток», — рассказал представитель Кремля.

«Речь идет о Курганской и Тюменской областях», — уточнил Песков.

Ранее глава государства заслушал по телефону доклад главы МЧС Александра Куренкова, который находится в зоне масштабного подтопления в Оренбургской области, и главы региона Дениса Паслера. Затем Путин поговорил по телефону с руководителями Курганской и Тюменской областей Вадимом Шумковым и Александром Моором.

Президент отметил неизбежность подтоплений в двух областях и поручил подготовиться к стихийному бедствию, в том числе объяснить гражданам необходимость собрать вещи и подготовиться к эвакуации.

Путин Владимир