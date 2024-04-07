Путин поручил МВД обеспечить охрану порядка и имущества людей в зонах паводков

«Путин поручил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву обеспечить принятие необходимых мер охраны правопорядка, а также имущества граждан в районах, которые уже вошли в зону подтопления и в которых начало подтоплений ожидается в течение предстоящих нескольких суток», — рассказал представитель Кремля.