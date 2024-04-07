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Шавкат Мирзиёев поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения

Во время разговора было отмечено развитие узбекско-российских межпарламентских связей, в том числе в рамках международных и региональных организаций.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сегодня состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что начале беседы узбекский лидер сердечно поздравил Валентину Матвиенко с днем рождения, искренне пожелав ей доброго здоровья, благополучия и больших успехов.

«С особым удовлетворением отмечены активная роль парламентов двух стран в расширении и укреплении узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, реализации договоренностей на высшем уровне».

говорится в сообщении.

В завершение разговора была подчеркнута важность дальнейшего развития межпарламентского взаимодействия, в том числе в рамках международных и региональных организаций.

Шавкат Мирзиеев
Матвиенко Валентина