Минобороны: Беларусь получила очередную партию российских вертолетов Ми-35М

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Очередная партия из четырех вертолетов Ми-35М прибыла на один из аэродромов ВВС и войск ПВО, сообщили в Минобороны Беларуси.
В ведомстве напомнили, что первая партия прибыла в Беларусь из России в августе 2023 года.
Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации полковник Леонид Давидович назвал постановку на вооружение новейших вертолетов знаковым событием не только для ВВС и войск ПВО, но и для Вооруженных сил в целом.
«Сегодня начинают свою летную жизнь четыре новых машины. Уверен, что они будут долго и качественно служить на благо нашей страны», — сказал Леонид Давидович.
После чего добавил, что новые Ми-35М совсем скоро встанут в строй, в ближайшем будущем будут заступать на боевое дежурство и полноценно участвовать в других мероприятиях боевой подготовки.
Вертолет Ми-35М внешне похож на вертолет Ми-24, но принципиально отличается от него новейшей электроникой и современными приборами. Он способен применять более широкую номенклатуру авиационных средств поражения и готов выполнять задачи в любых условиях.