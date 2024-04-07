Тарлев: присоединение к НАТО не отвечает национальным интересам Молдовы

При этом число противников этой идеи, исходя из данных социологического исследования, растет. Так, в июле 2023 года против вступления Молдовы в Североатлантический совет высказывались 46% респондентов, а в ноябре 2022-го — 48%. За вступление в НАТО высказались менее трети респондентов — 27%. Летом прошлого года число сторонников этой идеи, согласно данным опросам, было 30%.