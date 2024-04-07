Тарлев: присоединение к НАТО не отвечает национальным интересам Молдовы

В последние годы движения НАТО сильно настораживают граждан Молдовы. Люди боятся потенциальных провокаций, которые могут привести к возникновению вооруженного конфликта. Для сохранения своей государственности и территориальной целостности Молдова не должна присоединяться к военным блокам, но быть нейтральной. Такое мнение высказал в беседе с Sputnik Молдова бывший премьер-министр республики Василий Тарлев.
«Молдова сегодня сталкивается с потенциальными катастрофами в экономической, военной и политической сферах. Но я уверен, что приход к власти здравомыслящих патриотических сил изменит состояние дел и поставит точки по всем вопросам».
Политик считает, что национально ориентированные силы после победы на выборах могут начать пересмотр многих международных договоров. Новая власть не позволит Молдове сползти в военную катастрофу, убежден он.
«Международное сотрудничество, в том числе и с НАТО, надо будет проанализировать. Необходимо понять, какие документы подписаны, какие у Молдовы есть обязательства. Возможно, ранее были подписаны некоторые договора, которые до сих пор не были озвучены», — рассказал Тарлев.
По словам экс-премьер-министра, новая власть должна будет сделать полную инвентаризацию и после этого принять ряд решений, которые соответствовали бы национальным интересам.
Согласно последним исследованиям, нейтральный статус Молдовы — лучшая гарантия безопасности республики. Такого мнения придерживается 62% граждан. Если бы в республике сейчас состоялся референдум по вопросу вступления страны в НАТО, то против этого проголосовали 55% респондентов.
При этом число противников этой идеи, исходя из данных социологического исследования, растет. Так, в июле 2023 года против вступления Молдовы в Североатлантический совет высказывались 46% респондентов, а в ноябре 2022-го — 48%. За вступление в НАТО высказались менее трети респондентов — 27%. Летом прошлого года число сторонников этой идеи, согласно данным опросам, было 30%.
Однако эти результаты не мешают молдавским властям переходить на новую Индивидуальную партнерскую программу с Альянсом с 2025 года.