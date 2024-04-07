Узбекистан и Псковская область будут развивать многоплановое сотрудничество

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В рамках оказания согражданам — трудовым мигрантам необходимой консульско-правовой помощи представители Посольства Узбекистана и Генконсульства в Санкт-Петербурге посетили Псковскую область России, сообщает ИА «Дунё».
В рамках визита состоялись переговоры с руководством области по вопросам дальнейшего развития межрегионального диалога в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и культурно-гуманитарной сферах. В Торгово-промышленной палате области прошла презентация экономического потенциала Узбекистана, а также переговоры с представителями крупного бизнеса.
«Проведены встречи и разъяснительно-профилактические работы с лидерами и активистами общественных организаций узбекской диаспоры, с которыми обсуждались вопросы защиты прав и интересов граждан Узбекистана».
В рамках визита также состоялась встреча с проректором Псковского государственного университета Аллой Серебряковой и студентами из Узбекистана, обучающимися в данном университете. В ходе встречи стороны обсудили возможное сотрудничество узбекскими вузами по всем направлениям.
Кроме этого, члены делегации посетили Центр временного содержания иностранных граждан при УМВД области, где провели встречу с содержащимися там узбекистанцами. С руководством центра обсуждены вопросы, связанные с условием содержания граждан Узбекистана.
Состоялись переговоры с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой и членами правительства.
«Российские чиновники выразили заинтересованность в развитии сотрудничества с Узбекистаном в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и туристической сферах».