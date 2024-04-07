Узбекистан и Псковская область будут развивать многоплановое сотрудничество

В рамках визита состоялись переговоры с руководством области по вопросам дальнейшего развития межрегионального диалога в торгово-экономической, инвестиционной, миграционной и культурно-гуманитарной сферах. В Торгово-промышленной палате области прошла презентация экономического потенциала Узбекистана, а также переговоры с представителями крупного бизнеса.