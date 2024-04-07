Гуцул: православие на протяжении веков объединяло гагаузский народ

«Православие на протяжении веков объединяло гагаузский народ и помогало нам проходить через тяжелые испытания. Сегодня в нашей поддержке нуждается уже сама Церковь, на которую оказывают огромное давление и пытаются втянуть в политические игры. В Гагаузской автономии православная паства едина и видит себя только в лоне Молдавской Православной церкви», — подчеркнула башкан.