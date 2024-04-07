Гуцул: православие на протяжении веков объединяло гагаузский народ

КИШИНЕВ, 7 апр — Sputnik. Важным событием в духовной жизни Гагаузии назвала башкан автономии Евгения Гуцул состоявшуюся в воскресенье церемонию рукоположения Архимандрита Николая Рошка в чин Епископа Чадыр-Лунгского, Викария Архиепископа Кагульско-комратской Епархии.
Церемония прошла в Кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе при участии Митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира. По словам Гуцул, это говорит об особом внимании митрополита к Гагаузской автономии.
«Православие на протяжении веков объединяло гагаузский народ и помогало нам проходить через тяжелые испытания. Сегодня в нашей поддержке нуждается уже сама Церковь, на которую оказывают огромное давление и пытаются втянуть в политические игры. В Гагаузской автономии православная паства едина и видит себя только в лоне Молдавской Православной церкви», — подчеркнула башкан.