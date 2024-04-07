Главные новости за выходные 6−7 апреля

В селе Шагаровка под Белгородом осколки дронов попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. Девушка погибла, еще пять человек, включая двоих детей, пострадали. Минобороны сообщило, что над Белгородской областью в то время были уничтожены и перехвачены 12 дронов.