Главные новости за выходные 6−7 апреля

Орский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостановил работу в связи с аномальным паводком.
Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в 21 млрд руб. Предварительный ущерб АПК от паводка составил 65 млн руб.
В результате атаки дронами-камикадзе Запорожской АЭС пострадали три сотрудника станции, один из них в тяжелом состоянии, сообщил «Росатом». Госкорпорация призвала руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и страны Евросоюза отреагировать на попытку эскалации.
В селе Шагаровка под Белгородом осколки дронов попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. Девушка погибла, еще пять человек, включая двоих детей, пострадали. Минобороны сообщило, что над Белгородской областью в то время были уничтожены и перехвачены 12 дронов.
Фигурантами уголовного дела о халатности стали ответственный за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле» и начальник пожарной команды площадки, сообщил ТАСС.
Спикер парламента Словакии и лидер правящей партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини победил во втором туре выборов президента. В одном из своих первых после выборов интервью он заявил, что выступает за прекращение конфликта на Украине.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что режим прекращения огня в секторе Газа не будет введен до освобождения всех заложников, удерживаемых боевиками палестинского «Хамаса». Сегодня, 7 апреля, полгода с того дня, когда «Хамас» напал на Израиль и началась война. О ситуации в регионе.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении порогов в ряде экономических статей УК.
Обновленная Aurus Senat будет представлена на инаугурации Владимира Путина 7 мая.