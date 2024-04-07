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Главные новости за выходные 6−7 апреля

Число подтопленных жилых домов на территории Оренбургской области спустя почти два дня после прорыва дамбы в Орске составляет более 6 тыс. Эвакуировано более 4 тыс. человек. Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что в Орске, втором городе по численности в регионе, сложилась критическая ситуация.

Источник: РИА "Новости"

Орский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) приостановил работу в связи с аномальным паводком.

Минстрой оценил ущерб жилью от наводнения в Оренбуржье в 21 млрд руб. Предварительный ущерб АПК от паводка составил 65 млн руб.

В результате атаки дронами-камикадзе Запорожской АЭС пострадали три сотрудника станции, один из них в тяжелом состоянии, сообщил «Росатом». Госкорпорация призвала руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и страны Евросоюза отреагировать на попытку эскалации.

В селе Шагаровка под Белгородом осколки дронов попали в автомобиль, в котором находилась семья из шести человек. Девушка погибла, еще пять человек, включая двоих детей, пострадали. Минобороны сообщило, что над Белгородской областью в то время были уничтожены и перехвачены 12 дронов.

Фигурантами уголовного дела о халатности стали ответственный за пожарную безопасность в «Крокус Сити Холле» и начальник пожарной команды площадки, сообщил ТАСС.

Спикер парламента Словакии и лидер правящей партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини победил во втором туре выборов президента. В одном из своих первых после выборов интервью он заявил, что выступает за прекращение конфликта на Украине.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что режим прекращения огня в секторе Газа не будет введен до освобождения всех заложников, удерживаемых боевиками палестинского «Хамаса». Сегодня, 7 апреля, полгода с того дня, когда «Хамас» напал на Израиль и началась война. О ситуации в регионе.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении порогов в ряде экономических статей УК.

Обновленная Aurus Senat будет представлена на инаугурации Владимира Путина 7 мая.

Путин Владимир