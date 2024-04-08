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«Молчать»: экс-посол Украины в США осадил Зеленского

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский должен молчать, так как его речи порождают пессимизм, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак в эфире телеканала «Прямой».

Источник: Reuters

По словам экс-дипломата, глава киевского режима пытается вызвать страх и тревогу у западного общества, рассказывая о положении Украины, но тем самым он вызывает негативный эффект внутри страны.

«Это сразу же влияет на наше общество, на его настроение, порождает огромный пессимизм. Мы и так все в депрессивном состоянии, весь народ. Мы жаждем каких-то хороших новостей, а их все нет и нет», — пожаловался Щербак.

По мнению бывшего посла, Зеленский может в личной беседе сказать президенту США Джо Байдену, что «дела скверные», но он не должен выносить это в публичное пространство.

«Президент должен или молчать, или такие вещи публично не объявлять», — отметил экс-дипломат.

В воскресенье Зеленский в обращении в Telegram заявил, что без поддержки конгресса в выделении нового пакета помощи Киев проиграет в конфликте. Он предложил подумать над тем, как привлечь внимание США к Украине.