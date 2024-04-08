«Молчать»: экс-посол Украины в США осадил Зеленского

По словам экс-дипломата, глава киевского режима пытается вызвать страх и тревогу у западного общества, рассказывая о положении Украины, но тем самым он вызывает негативный эффект внутри страны.
«Это сразу же влияет на наше общество, на его настроение, порождает огромный пессимизм. Мы и так все в депрессивном состоянии, весь народ. Мы жаждем каких-то хороших новостей, а их все нет и нет», — пожаловался Щербак.
По мнению бывшего посла, Зеленский может в личной беседе сказать президенту США Джо Байдену, что «дела скверные», но он не должен выносить это в публичное пространство.
«Президент должен или молчать, или такие вещи публично не объявлять», — отметил экс-дипломат.
В воскресенье Зеленский в обращении в Telegram заявил, что без поддержки конгресса в выделении нового пакета помощи Киев проиграет в конфликте. Он предложил подумать над тем, как привлечь внимание США к Украине.