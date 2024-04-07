Хуситы сообщили об операциях против судов США, Британии и Израиля

До этого, 29 марта, агентство Bloomberg писало, что у США и их союзников не получается остановить атаки йеменских хуситов на суда в Красном море. Командующий флотилией США контр-адмирал Марк Мигес заявил, что не может точно предсказать, когда удастся вернуть безопасное судоходство в акватории. При этом он понимает, что йеменское движение «Ансар Аллах» сможет еще долго наносить удары по кораблям, потому что его финансово поддерживает Иран.