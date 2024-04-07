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Жители Финляндии вышли на марш-протест против закрытия границы с Россией

В ряде городов Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией, сообщает ТАСС.

Источник: AP 2023

Жители Хельсинки прошли по центральной части города к парламенту страны, их сопровождала полиция. Демонстранты держали в руках плакаты с надписью «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои» и финские флаги.

Кроме того, митинги также прошли в Лаппеенранте и Тампере, несмотря на неблагоприятные погодные условия.

4 апреля Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией до дальнейшего уведомления. Кроме того, с 15 апреля будут закрыты морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио и порт Нуйямаа.