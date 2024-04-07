Жители Финляндии вышли на марш-протест против закрытия границы с Россией

4 апреля Финляндия закрыла контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией до дальнейшего уведомления. Кроме того, с 15 апреля будут закрыты морские пункты пропуска Хаапасаари и Сантио и порт Нуйямаа.