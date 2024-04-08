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Главные анонсы 8 апреля

В Москве состоится совместное заседание комитетов Государственной думы по финансовому рынку, по бюджету и налогам, по экономической политике и по контролю. В повестке — рассмотрение отчета Банка России за 2023 год.

Источник: Агентство «Москва»

Комитеты Госдумы по безопасности и экологии обсудят с МЧС ситуацию с паводками, особое внимание уделят обстановке в Оренбургской области.

В Лондоне Королевский суд проведет предварительное слушание дела экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова, которого подозревают в нарушении санкций и отмывании денег.

Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание, темой которого станет запрос Палестины возобновить рассмотрение заявки о принятии страны в качестве постоянного члена всемирной организации.

В Москве арбитражный суд проведет предварительное заседание по иску российской госкомпании «Зарубежнефть», в котором она требует взыскать около $58,1 млн (около 5,3 млрд руб. по текущему курсу) с европейского депозитария Euroclear Bank.

В Замоскворецком суде Москвы планируется рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма.

Globaltrans Investment PLC опубликует финансовые и операционные результаты за 2023 год.

Банк ВТБ возобновит выдачу IT-ипотеки на прежних условиях.

В Зимбабве резервный банк страны вводит в обращение новую валюту — зимбабвийский золотой (Zimbabwe Gold — ZiG). Она заменит зимбабвийский доллар и будет обеспечена золотом, другими драгоценными металлами и иностранными валютами. Начальный курс составит 13,56 за доллар США.

В Париже пройдут переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона и сербского лидера Александра Вучича.

В Пекине (Китай) председатель КНР Си Цзиньпин примет экс-главу администрации Тайваня Ма Инцзю.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Эквадора.

ООН
ЦБ