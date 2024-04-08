Главные анонсы 8 апреля

В Лондоне Королевский суд проведет предварительное слушание дела экс-губернатора Севастополя и бывшего замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова, которого подозревают в нарушении санкций и отмывании денег.
Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание, темой которого станет запрос Палестины возобновить рассмотрение заявки о принятии страны в качестве постоянного члена всемирной организации.
В Москве арбитражный суд проведет предварительное заседание по иску российской госкомпании «Зарубежнефть», в котором она требует взыскать около $58,1 млн (около 5,3 млрд руб. по текущему курсу) с европейского депозитария Euroclear Bank.
В Замоскворецком суде Москвы планируется рассмотрение ходатайства следствия о продлении ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма.
Globaltrans Investment PLC опубликует финансовые и операционные результаты за 2023 год.
Банк ВТБ возобновит выдачу IT-ипотеки на прежних условиях.
В Зимбабве резервный банк страны вводит в обращение новую валюту — зимбабвийский золотой (Zimbabwe Gold — ZiG). Она заменит зимбабвийский доллар и будет обеспечена золотом, другими драгоценными металлами и иностранными валютами. Начальный курс составит 13,56 за доллар США.
В Париже пройдут переговоры президента Франции Эмманюэля Макрона и сербского лидера Александра Вучича.
В Пекине (Китай) председатель КНР Си Цзиньпин примет экс-главу администрации Тайваня Ма Инцзю.
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Эквадора.