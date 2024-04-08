Минобороны рассекретило документы по Крымской операции 1944 года

Было взято в плен большое количество солдат и офицеров противника. В сводке штаба 4-го Украинского фронта от 14 апреля 1944 года приведены показания некоторых из них. По словам военнопленных, немецкое командование, осознавая свое безысходное положение, приказало начать эвакуацию из Крыма. Однако отходу фашистских частей и соединений помешала Красная Армия: «Пленный подполковник… Буду Флорин, захваченный 13 апреля в районе юго-западнее Сейтлер (ныне пос. Нижнегорский — ред.), показал: дивизия имела задачу отходить на Симферополь, но в ходе отступления была разбита, вся ее техника потеряна… По словам пленных, румынские и немецкие части находятся в состоянии паники… Потери румынских частей достигают 70%».