Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в «Крокусе»

«Ну что же, уважаемые лидеры США и европейских стран! Заявлений террористов о том, что им обещали по миллиону рублей в Киеве и что они должны были пройти через дыру в российско-украинской границе, вам недостаточно? Теракт был заказан ИГИЛ*, не так ли? Реальные заказчики — это украинские бандеровские подонки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства — все вы, Байден Макрон, Сунак, Шольц и другие подельники. Мы этого не забудем!» — написал Медведев.