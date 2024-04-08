Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в «Крокусе»

«Ну что же, уважаемые лидеры США и европейских стран! Заявлений террористов о том, что им обещали по миллиону рублей в Киеве и что они должны были пройти через дыру в российско-украинской границе, вам недостаточно? Теракт был заказан ИГИЛ*, не так ли? Реальные заказчики — это украинские бандеровские подонки, ваши выкормыши. А соучастники этого убийства — все вы, Байден Макрон, Сунак, Шольц и другие подельники. Мы этого не забудем!» — написал Медведев.
Накануне Первый канал опубликовал кадры допроса обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». Фигуранты дела назвали некоего Сайфулло координатором, обозначившим место атаки, пути отхода к границе с Украиной и пообещавшим денежное вознаграждение.
Теракт в «Крокусе»
Стрельба и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, при нападении погибли 145 человек.
По делу арестовали 11 фигурантов, включая четырех граждан Таджикистана, которые, по данным следствия, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, участвовавших в финансировании и обеспечении оружием преступников.
Директор ФСБ Александр Бортников на минувшей неделе сообщил, что первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК России, террористы после нападения направились в Киев, чтобы там получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за преступлением также стоят США и Великобритания.
* Запрещенная в России террористическая организация