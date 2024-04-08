Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за затопления в Оренбургской области

В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.