Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за затопления в Оренбургской области

«Товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту РФ и в его лице правительству и народу РФ, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области», — пишет ЦТАК.
Отмечается, что Ким Чен Ын также пожелал правительству и народу России скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия.
В пятницу, 5 апреля, произошел прорыв дамбы, которая защищала Орск от реки Урал. В результате началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. МЧС оценивает ситуацию с паводком в Оренбургской области как сложную. В регион прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков.
В Оренбургской области действует режим ЧС федерального значения.