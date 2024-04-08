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Депутаты областного парламента совместно с губернатором региона посетили Саянск

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, вице-спикер Наталья Дикусарова, депутат от территории Дмитрий Мясников приняли участие в рабочей поездке губернатора Игоря Кобзева в Саянск. Также в ней участвовали министры регионального правительства. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу областного парламента.

Участники поездки оценили реализацию нового общественного пространства — парка «Таёжные бульвары», обустроенного по федеральному нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

Парк расположен в самом большом по числу жителей микрорайоне Саянска — Юбилейном. В нём находятся детские сады, общеобразовательные школы, школы дополнительного образования, объекты культуры. Новое общественное пространство востребовано среди горожан, здесь есть занятия для людей всех возрастов, в том числе и для маломобильных групп населения.

Александр Ведерников отметил, что по решению главы государства Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды продлён до 2030 года.

— Главная особенность федерального проекта — активное вовлечение жителей в выбор пространств для благоустройства. Задачу распределять бюджетные деньги не в кабинетах чиновников, а вместе с жителями, с учетом их потребностей, поставил президент России Владимир Путин, который назвал такой механизм живым бюджетированием, — подчеркнул глава областного парламента.

Также депутаты приняли участие в службе в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы. Со дня смерти мэра Олега Боровского прошло 40 дней. В рамках рабочей поездки состоялась встреча с жителями города.