Депутаты областного парламента совместно с губернатором региона посетили Саянск

Парк расположен в самом большом по числу жителей микрорайоне Саянска — Юбилейном. В нём находятся детские сады, общеобразовательные школы, школы дополнительного образования, объекты культуры. Новое общественное пространство востребовано среди горожан, здесь есть занятия для людей всех возрастов, в том числе и для маломобильных групп населения.