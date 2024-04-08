Военнослужащий ВВО из Хабаровского края в ходе проведения СВО спас подчиненного

На территории Запорожской области, возвращаясь с рекогносцировки местности, попал под артиллерийский обстрел противника. Командира взвода лейтенанта Суворкина, вместе с командиром отделения ранило осколками, но благодаря быстрым и четким действиям лейтенанта Суворкина удалось сохранить жизнь его боевому товарищу.