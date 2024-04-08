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Военнослужащий ВВО из Хабаровского края в ходе проведения СВО спас подчиненного

Иван Суворкин принимал участие спецоперации в должности командира мотострелкового взвода.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Военнослужащий учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, лейтенант Иван Суворкин проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Иван Суворкин принимал участие в специальной военной операции в должности командира мотострелкового взвода.

На территории Запорожской области, возвращаясь с рекогносцировки местности, попал под артиллерийский обстрел противника. Командира взвода лейтенанта Суворкина, вместе с командиром отделения ранило осколками, но благодаря быстрым и четким действиям лейтенанта Суворкина удалось сохранить жизнь его боевому товарищу.