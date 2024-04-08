Губернатор Иркутской области и депутаты Заксобрания посетили Саянск

— В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуются различные механизмы отбора пространств для благоустройства. Именно благодаря этому конкурсу в Саянске появилось современное многофункциональное общественное пространство, где жители могут заниматься спортом, гулять с детьми на свежем воздухе. Там проходят культурно-массовые, спортивно-оздоровительные, общегородские мероприятия и детские праздники, — сказал Игорь Кобзев.