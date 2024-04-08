Губернатор Иркутской области и депутаты Заксобрания посетили Саянск

Депутаты Заксобрания Иркутской области посетили Саянск вместе с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым. В рамках рабочей поездки они оценили реализацию нового общественного пространства — парка «Таежные бульвары». Об этом сообщают в Законодательном собрании региона.
— В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» реализуются различные механизмы отбора пространств для благоустройства. Именно благодаря этому конкурсу в Саянске появилось современное многофункциональное общественное пространство, где жители могут заниматься спортом, гулять с детьми на свежем воздухе. Там проходят культурно-массовые, спортивно-оздоровительные, общегородские мероприятия и детские праздники, — сказал Игорь Кобзев.
Общая стоимость работ такого проекта составила более 95 миллионов рублей.
В парке обустроили аллеи, велодорожки, спортплощадки, летнюю крытую террасу, стадион, питьевой фонтанчик. Поставили скамейки, урны, фонари и световые арки. Кроме того, появились качели, детский городок, сухой фонтан, беседки. На территории появились клумбы, альпийские горки, павильоны, амфитеатр, выставочные стенды и информационные указатели.