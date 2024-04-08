Депутаты ЗС ПК поздравили донецких коллег с первым юбилеем свободной республики

«Это знаменательное событие напоминает нам о силе человеческого духа, о народном единстве и верности идеалам свободы и самоопределения, — отметил председатель Законодательного собрания Приморского края Антон Волошко. — Восставшие против бандеровского переворота в Киеве жители Донецка в 2014 году приняли твердое решение быть с Россией. И сегодня вы отмечаете важный государственный праздник как полноправная часть Российской Федерации, как член большой многонациональной и дружной российской семьи».
«Пусть каждый новый день приносит новые достижения и победы, пусть мир и благополучие воцарятся в каждом доме, — написал в телеграмме (18+) Антон Волошко. — Желаю всем крепкого здоровья, душевного спокойствия и процветания вашей прекрасной республики».
Напомним, что в июле прошлого года во Владивостоке было подписано Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным собранием Приморского края и Народным Советом Донецкой Народной Республики. Оно должно гармонизировать региональное законодательство, ведь слаженная работа парламентариев всех субъектов является основой не только эффективного законотворческого процесса, но и стабильности государства, учитывая внешние и внутренние вызовы, с которыми в настоящее время сталкивается наша страна.
«Народный Совет ДНР активно включился в эту работу, причем многие законы и другие нормативно-правовые акты пишутся практически с нуля, — отмечает спикер приморского парламента. — Сегодня важно создать свою законодательную базу, которая бы гармонично и согласуясь с конституционными принципами, влилась в законодательство Российской Федерации».