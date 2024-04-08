Депутаты ЗС ПК поздравили донецких коллег с первым юбилеем свободной республики

Напомним, что в июле прошлого года во Владивостоке было подписано Соглашение о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным собранием Приморского края и Народным Советом Донецкой Народной Республики. Оно должно гармонизировать региональное законодательство, ведь слаженная работа парламентариев всех субъектов является основой не только эффективного законотворческого процесса, но и стабильности государства, учитывая внешние и внутренние вызовы, с которыми в настоящее время сталкивается наша страна.