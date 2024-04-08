В МИД сообщили, что Россия оставит неприкосновенным здание посольства Украины в Москве

Министерство иностранных дел России 22 февраля 2022 года объявило об эвакуации персонала загранучреждений на Украине для обеспечения их безопасности. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Позднее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с РФ, а МИД Украины — об эвакуации дипломатов. С тех пор здания посольств Украины в Москве и России в Киеве пустуют.