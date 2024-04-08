Токаев освободил от должности Каната Сейдгапбарова

Трудовую деятельность начинал с работы в органах прокуратуры Южно-Казахстанской области (2000−2001 годы). Также работал в Генеральной прокуратуре РК (2001−2016 годы), где в 2011—2016 годы занимал должность начальника одного из департаментов. Был заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК (2016−2019 годы), заведующим Отделом правоохранительной системы Совета безопасности РК (2019−2022 годы).