Токаев освободил от должности Каната Сейдгапбарова

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля 2024 года, из сайта Акорды.
«Распоряжением главы государства Сейдгапбаров Канат Серикович освобожден от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан», — говорится в документе.
Канат Сейдгапбаров родился 1 января в 1978 году. Имеет высшее юридическое и экономическое образование.
Трудовую деятельность начинал с работы в органах прокуратуры Южно-Казахстанской области (2000−2001 годы). Также работал в Генеральной прокуратуре РК (2001−2016 годы), где в 2011—2016 годы занимал должность начальника одного из департаментов. Был заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК (2016−2019 годы), заведующим Отделом правоохранительной системы Совета безопасности РК (2019−2022 годы).
Заместителем секретаря Совета безопасности РК был назначен с 14 апреля 2022 года.