Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев освободил от должности Каната Сейдгапбарова

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совета безопасности Казахстана. Этот пост с 14 апреля 2022 года занимал Канат Сейдгапбаров, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля 2024 года, из сайта Акорды.

«Распоряжением главы государства Сейдгапбаров Канат Серикович освобожден от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан», — говорится в документе.

Канат Сейдгапбаров родился 1 января в 1978 году. Имеет высшее юридическое и экономическое образование.

Трудовую деятельность начинал с работы в органах прокуратуры Южно-Казахстанской области (2000−2001 годы). Также работал в Генеральной прокуратуре РК (2001−2016 годы), где в 2011—2016 годы занимал должность начальника одного из департаментов. Был заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК (2016−2019 годы), заведующим Отделом правоохранительной системы Совета безопасности РК (2019−2022 годы).

Заместителем секретаря Совета безопасности РК был назначен с 14 апреля 2022 года.