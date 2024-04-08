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Бывший пермский чиновник получил пост в федеральном министерстве

Бывший чиновник краевого правительства Александр Хотулев возглавил оперативное управление Минэкономразвития РФ. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства. Чиновник возглавляет структуру министерства с 17 января.

Управление отвечает за распоряжение государственным имуществом, закрепленным за Минэкономразвития России на праве оперативного управления. Это одно из трех подразделений Минэка, которое напрямую подчиняется министру.

Александр Хотулев родился в Москве в 1995 году, но часть своей чиновничьей карьеры провел в Перми: в 2017—2019 годах он был консультантом-референтом губернатора Пермского края. Тогда этот пост занимал Максим Решетников. В 2019—2020 годах чиновник трудился замдиректора департамента секретариата аппарата правительства Пермского края. После отъезда Максима Решетникова в Москву вернулся за ним и четыре года работал его помощником.