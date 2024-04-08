Глава ЦИК сказал про решение о назначении выборов президента Беларуси

При этом, говоря о президентских выборах, Карпенко обратил внимание, что назначение выборов президента Беларуси должна определить Палата представителей Нацсобрания. Когда это решение будет принято, в соответствии с ним ЦИК на своем заседании утверждает календарный план организационно-технических мероприятий. И только после этого в Беларуси начнутся процессы формирования соответствующих комиссий, будут выдвигаться кандидаты, пройдет их регистрации, будет проведен день голосования.