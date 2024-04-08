Глава ЦИК сказал про решение о назначении выборов президента Беларуси

Глава Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко сказал о решении о назначении выборов президента Беларуси, сообщили на «Беларусь 1».
В частности, председатель ЦИК заметил, что, проведя единый день голосования, сформировав обе палаты парламента, а затем — избрав делегатов Всебелорусского народного собрания и организовав его работу, Беларусь вступит в подготовительный период президентской избирательной кампании.
— Таким образом мы завершим этот важный избирательный цикл по формированию всех органов государственной власти в соответствии с обновленной Конституцией, которую мы приняли на республиканском референдуме в 2022 году, — указал он.
При этом, говоря о президентских выборах, Карпенко обратил внимание, что назначение выборов президента Беларуси должна определить Палата представителей Нацсобрания. Когда это решение будет принято, в соответствии с ним ЦИК на своем заседании утверждает календарный план организационно-технических мероприятий. И только после этого в Беларуси начнутся процессы формирования соответствующих комиссий, будут выдвигаться кандидаты, пройдет их регистрации, будет проведен день голосования.
— Все традиционно. Тут каких-то существенных изменений не произошло в законодательстве, — заключил Карпенко.
Также «Беларусь 1» рассказал о слухах во властных кулуарах о кадровых сенсациях: «Немало слухов — все говорят вот-вот».
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопрос про участие в президентских выборах в 2025 году. Но еще Лукашенко заявил, что не уверен в своем участии в президентских выборах в 2025.