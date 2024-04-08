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Акимы четырех областей отчитались по телефону Токаеву о ситуации с паводками

Президент Касым-Жомарт Токаев по телефону заслушал доклады акимов Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Reuters

Об этом 8 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе Акорды.

«Акимы проинформировали главу государства о ситуации на местах и принимаемых мерах по сдерживанию природной стихии и ликвидации последствий наводнения. Как было доложено, в целом, ситуация находится под контролем, сил и средств для борьбы с природным бедствием достаточно», — говорится в сообщении.

Как отмечается, по поручению Касым-Жомарта Токаева в регионы, пострадавшие от наводнения, направлены члены правительства во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым, который возглавляет Республиканский штаб.

Проводится большая работа по обеспечению безопасности граждан и решению их нужд.