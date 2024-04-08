Акимы четырех областей отчитались по телефону Токаеву о ситуации с паводками

«Акимы проинформировали главу государства о ситуации на местах и принимаемых мерах по сдерживанию природной стихии и ликвидации последствий наводнения. Как было доложено, в целом, ситуация находится под контролем, сил и средств для борьбы с природным бедствием достаточно», — говорится в сообщении.