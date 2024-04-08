Акимы четырех областей отчитались по телефону Токаеву о ситуации с паводками

Об этом 8 апреля 2024 года рассказали в пресс-службе Акорды.
«Акимы проинформировали главу государства о ситуации на местах и принимаемых мерах по сдерживанию природной стихии и ликвидации последствий наводнения. Как было доложено, в целом, ситуация находится под контролем, сил и средств для борьбы с природным бедствием достаточно», — говорится в сообщении.
Как отмечается, по поручению Касым-Жомарта Токаева в регионы, пострадавшие от наводнения, направлены члены правительства во главе с премьер-министром Олжасом Бектеновым, который возглавляет Республиканский штаб.
Проводится большая работа по обеспечению безопасности граждан и решению их нужд.