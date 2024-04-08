В Молдове стартовала перепись населения и жилищного фонда

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Национальное бюро статистики (НБС) Молдовы начинает проведение переписи населения и жилищного фонда республики, перепись продлится три месяца и завершится 7 июля.
Как отметили в правительстве республики, собранные данные помогут «лучше планировать инфраструктуру, модернизировать образование, улучшить социальные и медицинские услуги».
В проведении мероприятия будет задействовано 4 000 переписчиков. Данные в ходе переписи будут частично собираться напрямую, посредством опроса, а также косвенно — из административных или частных источников данных.
Информация, собранная в ходе переписи, будет использоваться в том числе для расчета численности постоянного населения Республики Молдова, а также для создания базы для статистических исследований в домохозяйствах, уточнили в НБС.
Ранее глава Нацбюро статистики Олег Кара заявил, что санкции за неучастие в переписи населения будут применяться меры «в исключительных случаях».
«В Законе № 231 от 2022 года о переписи прямо указано, что участие всех лиц, которые являются объектом переписи, обязательно. С другой стороны, Кодекс о правонарушениях также предусматривает ряд положений, чтобы препятствовать неучастию в переписи. Однако эти штрафы будут применяться в исключительных случаях, если не было дано ответа ни на один способ убедить человека принять участие в переписи».
Внешнеполитическое ведомство Приднестровья заявило, что проведение переписи населения и жилищ в Коржево не считается возможным. Анклав с молдавской юрисдикцией расположен в Зоне безопасности. В Приднестровье считают Коржево пригородом города Дубоссары. Официальный Тирасполь подчеркивает, что самостоятельно осуществляет учет населения и домовладений и что попытки провести перепись в Коржево будут расцениваться как провокация. Власти Молдовы призвали руководство Приднестровья «не чинить препятствий» переписи населения.
Для проведения переписи НБС получило партию цифрового оборудования, в том числе 3000 планшетов на сумму около 800 тысяч евро. Как отметил Олег Кара, в ходе этой переписи впервые метод сбора информации будет основан на электронных устройствах и анкеты будут заполняться в электронном виде.
Для финансирования работ по организации и проведению переписи в 2024 году в госбюджете предусмотрено 244,3 миллиона леев (более 12,2 млн евро). НБС также получает помощь в рамках проекта «Поддержка Национального бюро статистики в проведении переписи населения и жилищ 2024 года», финансируемого ЕС и софинансируемого ЮНФПА. Проект начался в июне 2023 года и продлится 30 месяцев. Общая стоимость проекта — 2,075 миллиона евро, из которых 2 миллиона евро — вклад ЕС, а 75 тысяч — вклад ЮНФПА.
Предыдущая перепись населения Молдовы проводилась с 12 по 25 мая 2014 года. На эти цели было выделено 89 миллионов леев, из которых 23 миллиона остались неиспользованными. Официальные данные переписи, после многочисленных проволочек, были впервые обнародованы лишь в конце марта 2017 г. Население Молдовы, согласно тем данным, официально составляло на дату переписи 2 998 235 человек. Переписью не были охвачены 193 434 человека.