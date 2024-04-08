В Молдове стартовала перепись населения и жилищного фонда

«В Законе № 231 от 2022 года о переписи прямо указано, что участие всех лиц, которые являются объектом переписи, обязательно. С другой стороны, Кодекс о правонарушениях также предусматривает ряд положений, чтобы препятствовать неучастию в переписи. Однако эти штрафы будут применяться в исключительных случаях, если не было дано ответа ни на один способ убедить человека принять участие в переписи».