Губернатор Воронежской области не будет носить с собой оружие

— В вопросах безопасности мы всегда опираемся на рекомендации профессионалов, представителей правоохранительных ведомств. Поэтому будем работать с теми решениями, которые примут именно они. Сегодня я чувствую себя в безопасности и носить оружие не собираюсь. Спасибо инициаторам этого обращения за беспокойство, но, на мой взгляд, оно излишне, — ответил Александр Гусев «Блокноту».