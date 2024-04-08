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Губернатор Воронежской области не будет носить с собой оружие

Глава Воронежской области прокомментировал инициативу вооружить глав регионов после того, как 4 апреля произошло покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Депутат Заксобрания Алтайского края Сергей Малинкович высказался с предложением о том, что Росгвардия должна научить пользоваться губернаторов огнестрельным оружием, чтобы главы регионов могли носить личное оружие с собой. Издание «Блокнот Воронеж» поинтересовалось у Александра Гусева, как он относится к данной инициативе.

Губернатор ответил, что у него есть наградное оружие, но носить его с собой он не собирается.

— В вопросах безопасности мы всегда опираемся на рекомендации профессионалов, представителей правоохранительных ведомств. Поэтому будем работать с теми решениями, которые примут именно они. Сегодня я чувствую себя в безопасности и носить оружие не собираюсь. Спасибо инициаторам этого обращения за беспокойство, но, на мой взгляд, оно излишне, — ответил Александр Гусев «Блокноту».

Напомним, что на Андрея Чибиса напал мужчина с ножом и ударил его в живот. Губернатору Мурманской области сделали операцию, сейчас он находится в больнице. Его состояние врачи оценивают, как удовлетворительное.