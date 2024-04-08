МИД: западным СМИ дали указания молчать о числе жертв теракта в «Крокусе»

По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным Следственного комитета, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на «Крокус».