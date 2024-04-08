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Более 3 тыс. легковушек и фур стоят на границе Беларуси с ЕС

По числу скопившихся легковых машин лидирует польское направление, а грузовиков больше всего на литовском.

Источник: Sputnik.by

ИНСК, 8 апр — Sputnik. Более 720 легковых автомобилей и 2,5 тысячи фур находятся в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.

По данным ведомства на утро понедельника, самые большие очереди из грузового транспорта на литовском направлении — в ПП «Каменный Лог» и «Бенякони» стоит по 800 и 860 фур соответственно.

На границе Беларуси и Латвии в пункте пропуска «Григоровщина» скопилось 840 грузовиков.

На польском направлении очередей из фур нет.

Ситуация с легковушками

Больше всего легковых автомобилей стоит на польском направлении — в ПП «Брест» находится 500 машин.

На границе Беларуси и Литвы скопилось 220 машин — 130 в «Каменном Логе» и 90 в «Беняконях».

На границе с Латвией очередей нет.

Закрытие КПП на белорусско-литовской границе

Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).

Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).

В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.

Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.

ЕС