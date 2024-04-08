В Хабаровске продолжается весенний призыв на срочную военную службу

Весенний призыв на срочную военную службу идет в Хабаровске. Призывная кампания началась 1 апреля и продлится до 15 июля, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Весной 2024 года в Хабаровске для несения срочной службы планируется призвать 710 человек:
— Индустриальный район — 230 человек;
— Центральный и Железнодорожный районы — 270 человек;
— Кировский и Краснофлотский районы — 210 человек.
Администрация Хабаровска ведет совместную работу с военкоматами в этом направлении. Комитеты по управлению районами предоставляют автотранспорт для решения вопросов призывных комиссий, приобретают канцелярские товары, оказывают содействие в организации и проведении рейдовых мероприятий по оповещению и розыску граждан, подлежащих призыву.
По состоянию на 5 апреля призвано 157 человек. Первая отправка призывников на военную службу запланирована на вторую половину мая.
Напомним, глава минобороны Сергей Шойгу отметил, что солдаты срочной службы не будут привлекаться для участия в СВО.