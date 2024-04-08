В Хабаровске продолжается весенний призыв на срочную военную службу

Администрация Хабаровска ведет совместную работу с военкоматами в этом направлении. Комитеты по управлению районами предоставляют автотранспорт для решения вопросов призывных комиссий, приобретают канцелярские товары, оказывают содействие в организации и проведении рейдовых мероприятий по оповещению и розыску граждан, подлежащих призыву.