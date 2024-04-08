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В Хабаровске продолжается весенний призыв на срочную военную службу

Первая отправка призывников на военную службу запланирована на вторую половину мая.

Источник: AmurMedia

Весенний призыв на срочную военную службу идет в Хабаровске. Призывная кампания началась 1 апреля и продлится до 15 июля, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Весной 2024 года в Хабаровске для несения срочной службы планируется призвать 710 человек:

— Индустриальный район — 230 человек;

— Центральный и Железнодорожный районы — 270 человек;

— Кировский и Краснофлотский районы — 210 человек.

Администрация Хабаровска ведет совместную работу с военкоматами в этом направлении. Комитеты по управлению районами предоставляют автотранспорт для решения вопросов призывных комиссий, приобретают канцелярские товары, оказывают содействие в организации и проведении рейдовых мероприятий по оповещению и розыску граждан, подлежащих призыву.

По состоянию на 5 апреля призвано 157 человек. Первая отправка призывников на военную службу запланирована на вторую половину мая.

Напомним, глава минобороны Сергей Шойгу отметил, что солдаты срочной службы не будут привлекаться для участия в СВО.