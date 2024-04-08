Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: разведавиация активно работает вдоль Беларуси со стороны стран Балтии и Польши

Разведавиация активно работает вдоль Беларуси со стороны стран Балтии и Польши.

Источник: кадр видео СТВ

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Министерства обороны Беларуси Дмитрий Михолап рассказал телеканалу СТВ, что разведывательная авиация со стороны стран Балтии и Польши очень активно работает вдоль границ.

— Достаточно много наблюдаем своим средствами разведки полеты боевой разведывательной авиации, очень активно работает разведывательная авиация вдоль Республики Беларусь со стороны стран Балтии и Польши, — подчеркнул Михолап.

Также замкомандующего ВВС и войсками ПВО республики высказался об активности авиации НАТО:

— На сопредельных территориях с Республикой Беларусь авиация НАТО готовится и проводит комплекс мероприятий в рамках своих учений, сосредотачивает силы и средства.

Вместе с тем, по словам Михолапа, Беларуси «в готовности отреагировать на любые вызовы и угрозы».

Также в телеэфире СТВ напомнили, что на полигоне «Лепельский» проходила завершающая стадия боевого слаживания подразделений военнообязанных.