Минобороны: разведавиация активно работает вдоль Беларуси со стороны стран Балтии и Польши

Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Министерства обороны Беларуси Дмитрий Михолап рассказал телеканалу СТВ, что разведывательная авиация со стороны стран Балтии и Польши очень активно работает вдоль границ.
— Достаточно много наблюдаем своим средствами разведки полеты боевой разведывательной авиации, очень активно работает разведывательная авиация вдоль Республики Беларусь со стороны стран Балтии и Польши, — подчеркнул Михолап.
Также замкомандующего ВВС и войсками ПВО республики высказался об активности авиации НАТО:
— На сопредельных территориях с Республикой Беларусь авиация НАТО готовится и проводит комплекс мероприятий в рамках своих учений, сосредотачивает силы и средства.
Вместе с тем, по словам Михолапа, Беларуси «в готовности отреагировать на любые вызовы и угрозы».
Также в телеэфире СТВ напомнили, что на полигоне «Лепельский» проходила завершающая стадия боевого слаживания подразделений военнообязанных.