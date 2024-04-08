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Токаев обратился к акимам областей и городов

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений акимам областей и городов по благоустройству и озеленению территорий, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

В сообщении Акорды за 8 апреля 2024 года отмечено, что глава государства поручил акимам областей и городов, не затронутых паводками, начать кампанию по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов.

Также поручено привести в порядок дороги.

«Касым-Жомарт Токаев отметил важность привлечения к этой работе на регулярной основе жителей и волонтеров. По его словам, деятельность акимов будет оцениваться и по внешнему виду населенных пунктов и общественных пространств», — говорится в сообщении.

В целом, как уточнил президент, руководители регионов должны заняться внедрением культуры поддержания городов в достойном и привлекательном состоянии.

Ранее Токаев по телефону заслушал доклады акимов Акмолинской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Акимы проинформировали главу государства о ситуации на местах и принимаемых мерах по сдерживанию природной стихии и ликвидации последствий наводнения.