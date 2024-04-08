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Глава жилищного комитета Петербурга покидает должность

Олег Зотов покидает должность председателя жилищного комитета Петербурга.

Источник: Reuters

Глава петербургского жилкома Олег Зотов уходит в отставку. Об этом «Фонтанке» сообщил собеседник в Смольном. По его данным, 8 апреля станет последним днём работы Зотова на этом посту. Вероятнее всего, Зотов перейдет на должность спецпредставителя губернатора.

Профильные телеграм-каналы (в частности, ГУД’ок) утверждают, что Зотов не смог сработаться с пришедшим недавно на пост вице-губернатора по ЖКХ Евгением Разумишкиным. Собеседники «Фонтанки» не опровергают эту версию.

До того, как в 2021 году Олег Зотов пришел в жилком, он восемь лет возглавлял ГАТИ. До этого работал в жилищном отделе администрации Калининского района и других органах власти, связанных с областью ЖКХ.