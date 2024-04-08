Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко объяснил, почему Беларусь — страна с ограниченными ресурсами

Лукашенко сказал, почему Беларусь не может разбросать деньги с вертолета.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему Беларусь — страна с ограниченными ресурсами и не может разбрасывать деньги с вертолета. Слова главы республики цитирует телеканал СТВ.

— Надо понимать, что страна с ограниченными ресурсами. Нефти нет, газа нет, золото в земле, если есть, оно нерентабельно, добыть невозможно. И так далее. Надо понимать, где и на каком месте находимся, — сказал Лукашенко во время поездки в Гродненскую область 2 апреля.

Эту тему президент затронул в связи с вопросом о зарплатах медиков. Лукашенко говорит, что такое положение дел надо объяснять и врачам, и учителям, поскольку они — опора государства.

Президент напомнил то, о чем говорил не один раз:

— Мы не можем напечатать деньги и раздать, а то еще и с вертолета разбросать. Мы с ним с вертолета не разбрасывали в пандемию, когда все ошалели от этого. И в этом сейчас выигрываем, если бы это сделали, нас бы не было. Страны не было бы вообще.

Лукашенко Александр