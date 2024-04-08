Лукашенко объяснил, почему Беларусь — страна с ограниченными ресурсами

— Мы не можем напечатать деньги и раздать, а то еще и с вертолета разбросать. Мы с ним с вертолета не разбрасывали в пандемию, когда все ошалели от этого. И в этом сейчас выигрываем, если бы это сделали, нас бы не было. Страны не было бы вообще.